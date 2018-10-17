Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara’yı birbirine katan traktör sürücüsü tutuklandı

 Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayarak traktörle araçlara zarar veren şüpheli Aydın Sakarya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

android-time 19:05 17 Ekim 2018
Haberler Gündem
 Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayarak traktörle araçlara zarar veren şüpheli Aydın Sakarya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan bir trafik polisi, dün TBMM yakınında şüpheli bulduğu traktör sürücüsü Sakarya’yı durdurmak istemiş, yaşanan kovalamacada şüpheli ayağından vurularak durdurulmuştu. Kovalamaca sırasında 6 araca da zarar veren Sakarya, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERAnkara'yı karıştıran 'traktör' böyle durdurulduAnkara'yı karıştıran 'traktör' böyle durduruldu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlının Sakarya’nın Beypazarı ilçesinde ikamet ettiği ve olayda kullanılan traktörü çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sakarya, Ankara Adliyesi’ne getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, “hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 19:1217.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar