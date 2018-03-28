Anne baba mirasıyla uyuşturucu çiftliği kurdu

İstanbul Polisi, seraya dönüştürdükleri evde uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Elektronikçi Berkay G.(33) ve harita mühendisi sevgilisi Hilal Y. (29) gözaltına alındı. Şüpheli Berkay G.'nin ailesinden kalan mirası uyuşturucu yetiştirmek için kullandığı öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Zahir satıcılarının peşine düşen Istanbul Narkotik Polisi, Sarıyer Gümüşdere Köyü’nde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Adres fiziki takiple incelemeye alındı. Belirlenen adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi kesinleşince operasyon düzenlendi.

SERAYA ÇEVİRMİŞ

Adrese giren ekipler, evin bir bölümünün Hint keneviri yetiştirmek için özel ışıklarla, ısıtma, beslenme ve havalandırma sistemleriyle seraya dönüştürülmüş olduğunu belirledi. Aramalarda, saksılarda ve özel besleme düzeneklerinde 58 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evdeki detaylı aramalarda ise buzdolabında saklama kapları içerisinde 160 gram Hint Keneviri yaprağı, 113 gram Hint Keneviri, az miktarda Kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

AİLE MIRASINI UYUŞTURUCUYA YATIRDI

Aramaların ardından, evde ikamet eden elektronikçi Berkay G. ve harita hühendisi olan sevgisi Hilal Y. gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Uyuşturucu serasını Berkay G.’nin ailesinden kalan parayı kullanarak kurduğu öne sürüldü.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüpheli Sevgililer Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde imal etmek suçundan tutuklandı.