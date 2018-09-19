Anne, beş milyonluk dükkanı TSK’ya bıraktı kızı dava açtı

Şivezat Sarıhan hazırladığı vasiyetle milyonluk dükkanını Mehmetçik Vakfı ile Türk EğitimVakfı’na bağışladı. Sarıhan’ın kızı vasiyeti öğrendi ve iptali için dava açtı. Yıllarca süren davaya Adli Tıp Kurumu’nun verdiği çelişkili raporlar damga vurdu. Ardından vasiyet iptal edidi. Son karar 25 Eylül’de verilecek.

Cumhuriyetin ilk kadın kimyagerlerinden olan 1919 doğumlu öğretmen Şivezat Sarıhan “Beni devletim okuttu. Borcumu ödemek istiyorum” diyerek 2007 yılında İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden “akli melekeleri yerindedir” raporu alarak İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan dükkanını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bağışladı. Şivezat Sarıhan'ın 2013'te yılında hayatını kaybetti ama kızının açtığı miras davası hala devam ediyor.

KIZI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPTI

Hayattayken kızıyla sık sık sorun yaşayan Şivezat Sarıhan, kızının kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızı da, 2006 yılında akli dengesi yerinde değil. Yasal vasi olmak istiyorum” diyerek İstanbul Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı.

MAHKEME KIZIN DAVASINI REDDETTİ

Mahkeme Şivezat Sarıhan'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Kurum, verdiği raporda Sarıhan'ın “Hali hazırdaki durumu ile vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmadığını” ancak korunması bakımından yasal bir vasi atanmasının uygun olduğu yönünde karar verdi.

“88 YAŞINDA MAHKEMEYE NET AÇIKLAMALAR YAPMAKTADIR”

Kurumun raporu üzerine mahkeme, annesine dava açan kızın değil Şivezat Sarıhan'ın belirlediği bir avukatı yasal danışman olarak atadı. Mahkeme kararında “Şivezat Sarıhan 88 yaşında, kendi işlerini görebilmekte, mahkememizde net ve tutarlı açıklamalar yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

VASİYETİ ÖĞRENDİ SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

2012 yılında ise Şivezat Sarıhan'ın kızı, annesinin dükkanını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını öğrenerek vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava sürerken Şivezat Sarıhan 2013'te hayatını kaybetti.

AYNI DOKTOR, İKİ FARKLI RAPOR

Mahkeme İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi Adli Tıp Kurumunun verdiği karara dayanarak vasiyetin iptaline hükmetti. Mirasçılardan Türk Eğitim Vakfı da bu karara itiraz ederek dosyayı temyiz etti. Yargıtay, Adli Tıp Kurumu'nun 2007'de verdiği rapor ile 2014'teki raporun çelişkili olduğunu belirterek dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine hükmederek kararı bozdu. Adli Tıp Kurumu, Şivezat Sarıhan hayattayken “vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmadığını” yönünde rapor veren Adli Tıp Kurumu, Sarıhan öldükten sonra “fiil ehliyeti yok” kararı vermişti. İki ayrı raporda aynı doktorun imzasının bulunması dikkat çekti.

KARAR 25 EYLÜL'DE

Raporun ardından mahkeme yine vasiyetin iptali kararı verdi. Mirasçılar dosyayı yeniden temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay dosyayı 25 Eylül'de karara bağlayacak.