Anne ve babası şikayetçi olmadı!

Ataşehir’de kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu silahla vurarak öldürdükten 260 gün sonra yakalanan ve “kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan yargılanan Erhan Timuroğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, kız kardeşinin ciddi anlamda hata yaptığını öne sürerken, oğulları tarafından kızları öldürülen anne ve baba ise şikayetçi olmadı.

İstanbul Ataşehir'de, 28 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu (24) ile iş ortağı arasında gönül ilişkisi bulunduğuna yönelik söylentiler üzerine, eve gelerek anne ve babasına “Ceylan nerede?” diye sordu. “O. nerede, Bekir'le sinemaya gitmiş” diyerek kız kardeşinin odasına giren Erhan Timuroğlu, Ceylan Timuroğlu'nu uykusundan uyandırdı ve silahla tek el ateş etti. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybetti.

260 GÜN SONRA YAKALANMIŞTI

260 gün sonra Sancaktepe'de bir rezidansta yakalanan Erhan Timuroğlu hakkında “kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “6136 kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma” suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davada, tutuklu sanık Erhan Timuroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Baba Adem ile anne Şefika Timuroğlu da duruşmaya katıldı.

‘BİZİ ONURSUZLAŞTIRMA DEDİM'

Sanık Erhan Timuroğlu savunmasında, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar çalışmaya başladığını ve kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nun yaptığı yüksek miktardaki harcamaları kendisinin karşıladığını söyledi. Timuroğlu, “Bir dediğini iki etmedim. Her ay 2-3 bin lira para verdim. Örtünmek istedi, sevindim. 1 ay sonra örtüyü attı, bir şey demedim. İşten çıktı, kendisine destek oldum. İşe girmek istedi, bir şey demedim. Sadece bizi onursuzlaştırma dedim. Bu adamla tatillere gitti. Hesabına 10 bin lira para yatırmış. Kardeşim ciddi anlamda hata yaptı. Ben 40 dakika onunla konuştum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Gittikçe inatlaştı. Söylenmeyecek şeyler oldu. Tartıştık, ateş ettim” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE BACISINI TASARLAYARAK ÖLDÜRMEZ' DEDİ

Sanık avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, sanığın cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunarak, “Kimse bacısını tasarlayarak öldürmez. Anlık gelişen bir olaydır. Silahıyla birlikte eve gitmesi tasarlamayı ortaya koymaz. Düşman sahibidir. Her zaman silah taşır” dedi.

Baba Adem Timuroğlu ise şikayetçi olmadığını ve hala olaya inanamadığını söyleyerek, “Birbirlerini çok seviyorlardı. Bağırışma sesleri üzerine uyandım. Tartışıyorlardı, içeri girdim. ‘Bu çocuktan ne istiyorsun' dedim. Ben müdahale edince kafama silah dayadı. Sonra Ceylan'a döndürdü ve ateş etti” dedi. Anne Şefika Timuroğlu ise ifade vermek istemediğini söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “kardeşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve “6136 kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma” suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.