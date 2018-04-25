Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediye önerileri ve 2018 Anneler Günü detayları…

Her mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene kaç mayısta kutlanacak? nneler Günü ne zaman? Anneler Günü için hangi hediyeler alınabilir? İşte Anneler Günü tarihçesi ve bilmediğiniz her şeyi haberimizde sizler için derledik. İşte annelerimiz için çok özel olan Anneler Günü için detaylar...

Bizler için her türlü zorluğa katlanan, fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü’ne sayılı günler kaldı. Peki Anneler Günü ne zaman? Annelerimiz hayattaki en değerli varlıklarımız için Anneler Günü’nde yapabileceklerimiz ve Anneler Günü tarihi…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bügün başardığımız ve elde ettiğimiz her şeyde payı olan annelerimizin, Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 13 Mayıs’a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak “Anneler günü kutlu olsun!” yazmaktadır. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA PLANLARI

Anneler Günü annelerin sadece bir hediyeyle anılmadığı, annelere güzel bir gün geçirmek için özel planların da yapıldığı bir kutlama günü olarak da önem taşımakta. Mayısın ikinci haftasında havaların da ısınmaya başlamasıyla Anneler Günü için özel kutlama planları açık havaya taşınmakta. Bazı lokantalar tarafından sunulan özel kahvaltı teklifleri, tur firmaları tarafından düzenlenen günlük turları gibi farklı etkinliklerle Anneler Günü daha renkli şekilde kutlanabilmekte.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)