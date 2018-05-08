Anneler Günü tam olarak ne zaman? Anneler günü hediye tavsiyeleri ve bu özel günün detayları…

Anneler Günü yaklaşırken Anneler Günü için özel planlar yapmak isteyenler Anneler Günü tam olarak ne zaman sorusuna cevap arıyor. Anneler Günü için hediye tavsiyeleri ve Anneler Günü aktiviteleri de birçok kişi için merak ediliyor. İşte Anneler Günü detayları...

Her mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene kaç mayısta kutlanacak? Anneler Günü yaklaşırken onlara güzel bir süpriz yaşatmak mutlu etmek için Anneler Günü ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Hakkı ödenemeyecek annelerimize, onları sevindirecek bir kaç söz ya da hediye ile destek olabiliriz. Anneler Günü bütün Dünya’da farklı tarihlerde kutlanıyor. İşte Anneler Günü’ne dair merak edilenler…

ANNELER GÜNÜ KAÇ MAYIS?

Anneler Günü Dünya’da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye’de de 13 Mayıs Pazar 2018′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA PLANLARI

Anneler Günü annelerin sadece bir hediyeyle anılmadığı, annelere güzel bir gün geçirmek için özel planların da yapıldığı bir kutlama günü olarak da önem taşımakta. Mayısın ikinci haftasında havaların da ısınmaya başlamasıyla Anneler Günü için özel kutlama planları açık havaya taşınmakta. Bazı lokantalar tarafından sunulan özel kahvaltı teklifleri, tur firmaları tarafından düzenlenen günlük turları gibi farklı etkinliklerle Anneler Günü daha renkli şekilde kutlanabilmekte.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak “Anneler günü kutlu olsun!” yazmaktadır. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa’nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD’de Anna Jarvis’in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.