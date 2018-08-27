‘Anneliğin istismar edilmesine göz mü yumsaydık’

'Cumartesi Anneleri'nin önceki gün Galatasaray Meydanı'ndaki 700. buluşmasının yasaklanmasına ilişkin açıklama yapan Soylu, 'İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104. Dönem Kaymakamlık Kursu açılış töreninde konuştu. Süleyman Soylu, İstanbul’da ‘Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü oturumunda yaşananlara ilişkin, “700’üncü gösterilerine izin vermedik doğru. Çünkü artık bu istismarın bir son bulmasını istedik. Bu ikiyüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine göz mü yumsaydık?‘ dedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisinde 1995’ten bu yana her cumartesi Taksim’deki Galatasaray Lisesi önünde kayıp yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan ‘Cumartesi Anneleri’ni kabul etmişti.

ANKARA, (DHA)