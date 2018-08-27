‘Anneliğin istismar edilmesine göz mü yumsaydık’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104. Dönem Kaymakamlık Kursu açılış töreninde konuştu. Süleyman Soylu, İstanbul’da ‘Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü oturumunda yaşananlara ilişkin, “700’üncü gösterilerine izin vermedik doğru. Çünkü artık bu istismarın bir son bulmasını istedik. Bu ikiyüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine göz mü yumsaydık?‘ dedi.
ERDOĞAN GÖRÜŞMÜŞTÜ
Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisinde 1995’ten bu yana her cumartesi Taksim’deki Galatasaray Lisesi önünde kayıp yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan ‘Cumartesi Anneleri’ni kabul etmişti.
ANKARA, (DHA)