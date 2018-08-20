İzmir'in Konak ilçesinde çekyatın içinden çıkan cesetle ilgili olarak gözaltına alınan ve "Annem 3 gündür ölmüş ben üzerinde yatıyormuşum" şeklinde bağıran maktulün kızı Hatice A., yapılan sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak ilçesindeki Anafartalar Mahallesi’nde çekyatın altından çıkan cesetle ilgili olarak gözaltına alınan talihsiz kadının kızı Hatice A.’nın sorgusu tamamladı. Yapılan işlemlerin ardından Hatice A.’nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Hatice A.’nın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği de belirtildi.

“Sürekli kavga ediyorlarmış”

Anafartalar Mahallesi'nde Gülümser Bulut'un cesedinin çekyatın altından çıkmasının ardından, mahalle sakinlerinden Hasan Çankaya, anne-kız arasında sorunlar olduğunu iddia ederek, “Olayın yaşandığı gün Hatice A.’yı gördüm. Sabah 8.30 sularında aracına bindi. Sonra tekrar eve girip çıktı ve arabaya bindi. Söylenenlere göre anne ile kız arasında çok sıcak bir ilişki yokmuş. Komşuların söylediklerine göre sürekli kavga ediyorlarmış” dedi.

Kokudan rahatsız olmuşlar

Hatice A.’nın evde fare ölüsü gibi bir koku fark ettiğini ve bunun üzerine çekyatı kaldırıp annesinin cansız bedenini gördüğünü aktaran mahalleli, “Perşembe ve Cuma günü Gülümser Bulut'u gördüm. Daha sonra mahalleliden çekyatın altında ölü bulunduğunu öğrendim. Hatice A. ve teyzesi annesinin kayıp olduğu gerekçesiyle hastaneleri bakmışlar ancak bir sonuç alamamışlar. Eve dönmüşler ve Hatice fare ölüsü gibi bir kötü bir koku olduğunu fark etmiş. Çekyatı kaldırdıklarında Gülümser Bulut'un cesedini görmüşler. Hemen polise haber vermişler. Polisler yapılan incelemelerin ardından Hatice A.’yı gözaltına aldı” diye konuştu.

“Annem 3 gündür ölmüş ben üzerinde yatıyormuşum” diye bağırmıştı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 01.00 sıralarında 43 yaşındaki Hatice A., Anafartalar Mahallesi 352 Sokak'taki evin balkonuna çıkarak, “Annem 3 gündür ölmüş ben üzerinde yatıyormuşum” şeklinde bağırmaya başladı. Hatice A.’nın feryatları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 155 polis imdat hattına bildirdi. İhbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese intikal etti. Ekipler eve girdiklerinde, 66 yaşındaki Gülümser Bulut’un battaniyeye sarılarak çekyatın altında konulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri Bulut’un evinde çalışma yaptı. Bulut’un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bulut’un 14 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen kızı Hatice A.’yı da gözaltına almıştı.

Polise kayıp başvurusunda bulunmamış

Emniyete götürülen Hatice A. ifadesinde, annesini en son 16 Ağustos Perşembe sabahı saat 07.30 sıralarında işe giderken gördüğünü, akşam geldiğinde ise evde olmadığını, bunun üzerine 155 polis imdat hattını arayarak bildirdiğini, 3 gün boyunca işe gelip gittiğini ve dün akşam saatlerinde eve geldiğinde, evde yoğun bir koku olduğunu fark edince, annesinin yatmış olduğu çekyatı kaldırdığını ve annesinin battaniyeye sarılmış cesedi ile karşılaştığını söylediği belirtilmişti.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hatice A.’nın annesinin kayıp olduğuna dair herhangi bir başvuruda bulunamadığı ve teyzesi Ü.Ç.’ye ise dün haber verdiği ortaya çıkmıştı.

İHA