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Annesi evi terk etti, 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da eşiyle kavga eden annenin evi terk etmesi sonucu 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti.

android-time 15:34 11 Nisan 2018
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Annesi evi terk etti, 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da eşiyle kavga eden annenin evi terk etmesi sonucu 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar'ın Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle kavga eden Gülcan G. evi terk etti. Beşikte kalan 7 aylık bebeğini de yanına almadan giden Gülcan G. 3 gün eve gelmedi. Bu süre boyunca beşikteki çocuğa bakmakla yükümlü olan babası Selami G., bugün sabah saatlerinde beşikte bulunan çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Beşikteki bebeğin neden dolayı hayatını kaybettiği bilinmezken, olay yerine gelen jandarma ve savcılık ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Bebeğin cansız bedeni ambulansla alınarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba Selami G., savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
Küçük bebeğin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belli olacak.

 

Hayati Kanat – Şükrü Bakibaba / AFYONKARAHİSAR (İHA)

Son güncelleme: android-time 15:5211.04.2018
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