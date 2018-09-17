Ant içtiler bakana seslendiler

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye genelinde düzenlediği programlarda, okullarda "Andımızın" yeniden okutulması için talepte bulundu.

Derneğin Konya Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında “Andımızın, okullarımızın ana sınıfından başlayarak en az 9. sınıfa kadar okutulması Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan talep ediyoruz”, denildi.

“BAKANA ÇAĞRIMIZ VAR”

72 milletten oluşan Amerika’da bile eğitimde tüm çocuklara benzer öğretiler ve vatanseverliği özendiren antlar okutulduğu belirtilerek, vatandaşlardan imza kampanyasına destek olunması talep edildi. Toplanan imzalar MEB’e gönderilecek.

Öte yandan, sürekli eylemlilik kararı alan derneğin, ant okutuluncaya kadar okullarda “Andımızı okuma eylemi” yapacağı öğrenildi.