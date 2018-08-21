Antalya bayram namazı vakti: 2018 Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Tüm illerin ve Antalya'nın bayram namazı vakitleri haberimizde! Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Kurban Bayramı namaz vakitlerini yayınladı. Bayram namazı için abdest alıp temiz giysiler giyerek cemaatle birlikte imama uymak gerekiyor. Bayram namazını kılmak oldukça basittir. Bilmeyenler bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını haberimizden öğrenebilir. İşte 2018 Kurban Bayramı namaz vakitleri...

Kurban Bayramınız mübarek olsun. Vatandaşlar Antalya bayram namazı vaktini Google üzerinden araştırıyor. Bayram namazına sayılı saatler kala merak ettiğiniz ayrıntıları haberimizden okuyabilirsiniz. Bayram namazını kılan müminler cemaatle ve aile bireyleri ile bayramlaşmanın ardından kurban kesmeye ve aile ziyaretlerine yönelebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2018 Kurban Bayramı namaz vakitlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Antalya’da bayram namazı saati: 06:58

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINACAK?

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

TEŞRİK TEKBİRLERİNİ UNUTMAYIN!

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa Teşrik Tekbiri getirilir. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü, teşrik tekbirleriyle ilgili “Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir” dedi. Teşrik tekbiri şöyle: “Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd”.