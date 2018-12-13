Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkiinde park halindeki otomobilinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti. Karaaslan’ın kalbine ateş ederek hayatına son verdiği kaydedildi. Karaaslan iki kız çocuğu babasıydı.

KARAASLAN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Karaaslan için İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde saat 15.30’da tören düzenlendi. Törene, Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet mensupları, askeri erkân, kızları Ezgi ve Asya Karaaslan ile yakınları katıldı.

Ezgi ve kardeşi Asya’nın uzun süre gözyaşı döktüğü törende, Karaaslan’ın özgeçmişi okundu. Karaaslan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, okunan duanın ardından tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Memleketi Konya’nın Akşehir ilçesine gönderilen Karaaslan’ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra, 2014 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitiren eşi Nuran Karaaslan’ın yanında toprağa verilecek.

ANTALYA, (DHA)