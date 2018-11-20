Antalya motosiklette rekora koşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam 3 milyon 200 bin 549 adet motosiklet yer aldığını açıkladı. Antalya’da ise trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Eylül ayı itibarıyla 277 bin 731 olarak açıklanırken, Antalya, 307 bin 848 motosiklet sayısındaki İstanbul’dan sonra 2. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 22 milyon 798 bin 221 adet taşıt olduğunu açıkladı. Antalya'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla, 1 milyon, 53 bin, 78 olarak açıklanırken, Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardında 4'üncü oldu. Ayrıca Antalya 277 bin 731 motosiklet sayısıyla da, 307 bin 848 motosiklet sayısındaki İstanbul'dan sonra 2'nci oldu.

ARAÇ SAYISINDA 4'ÜNCÜ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre (TÜİK) ülke genelinde Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam adet taşıtın %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,1’ini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bu rakamlara göre, İstanbul 4 milyon 172 bin 570 araç sayısıyla birinci, 1 milyon 961 bin 728 Ankara ikinci,1 milyon 389 bin 503 İzmir üçüncü, Antalya ise, 1milyon 53 bin 78'le Antalya dördüncü oldu.

Antalya'da, trafiğe kayıtlı toplam, 1 milyon, 53 bin 78 taşıtan, 494 bin otomobil, 14 bin 552 minibüs, 10 bin 875 otobüs, 181 bin 681 kamyonet, 3 bin 374 kamyon, 277 bin 731 motosiklet, 2 bin 401 özel amaçlı, 48 bin 114 traktör bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam 3 milyon 200 bin 549 adet motosiklet yer aldığını açıkladı.