Antalya Valisi resmi kurumlarda kahvaltı yapılmasını yasakladı

Geçtiğimiz yıl 'açık alanda içki yasağı' kararıyla gündeme gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şimdi de resmi kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasını yasakladı. Vali Karaloğlu "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

“2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşan Vali Karaloğlu, kentteki resmi kurum temsilcilerine konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen emri yayınladıklarını ifade eden Karaloğlu, “Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, ‘Bugün git, yarın gel’ anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu” dedi.

Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı.

Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, “Vatandaş bize müracaat ettiğinde, ‘Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir’ anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız” diye konuştu.

“Sigara içinler her kafalarına estiğinde dışarı çıkamayacak”

Kurumlarda yapılan sabah kahvaltılarına ilişkin konuşan Karaloğlu, şunları kaydetti: “Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım. İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek.”

İÇKİ YASAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Antalya'da geçtiğimiz yıl açık alanda alkol tüketimi yasaklanmıştı. Yasak, sosyal medya başta olmak üzere ülke gündeminde geniş yer kaplamış ve ‘Turizmi bitirecek karar' olarak yorumlanmıştı. Tartışmalarla ilgili olarak Antalya Valiliği'nden, “Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz. Ayrıca kararda her şey açık ve net olmasına rağmen ‘Antalya’da turizmi bitirecek karar', ‘Alkol içmeyi yasaklayan karar' gibi başlıklarla haberleştirilmesini, habercilik etiği açısından doğru bulmadığımızı ifade ederiz” açıklaması yapılmıştı.