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Antalya’da 13 yaşında bir çocuk tarım makinesinin altında can verdi

Antalya´nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin düşen parçasının altında kalan ortaokul 2´nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ali Kısa yaşamını yitirdi.

android-time 23:44 25 Mart 2018
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Antalya’da 13 yaşında bir çocuk tarım makinesinin altında can verdi
Antalya´nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin düşen parçasının altında kalan ortaokul 2´nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ali Kısa yaşamını yitirdi.

Manavgat´a bağlı Yeniköy Mahallesi´nde oturan Ali Kısa, evlerinin yanında duran yem karma makinesinin çevresinde oynamaya başladı. Saat 18.30 sıralarında makinenin hidroliği boşalan yem konulan parçası Ali Kısa´nın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ali Kısa ailesi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi´ne getirildi. Burada müdahale edilen Ali Kısa´nın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Kısa´nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Hastaneye gelen yakınları Ali Kısa´nın ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.

Yeniköy Mahallesi Ortaokulu 6´ncı sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarılı olduğu belirtilen Ali Kısa´nın 2 ablasının bulunduğu ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. DHA

Son güncelleme: android-time 23:4625.03.2018
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