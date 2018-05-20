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Antalya’da 30 dereceyi gören denize koştu

Antalya'da havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 54 ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

android-time 17:32 20 Mayıs 2018
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Antalya'da havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 54 ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

Mayıs ayının sonuna gelirken, sıcak havadan bunalan Antalyalılar, hafta sonunda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi'ndeki varyant etabını da halka açarken, vatandaşlar da bu noktadan denize girmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Antalya'da nem oranı ise yüzde 54 olarak ölçüldü.

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İHA

ANTALYAYI ÇOK BEĞENİYORUM

Sahile gelen vatandaşlardan bazıları güneşlenirken, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Sahilde oturmayı tercih eden Rusya'dan Antalya'ya gelen bir vatandaş, Antalya'yı çok beğendiğini ifade ederek, “Konyaaltı Sahili eskisine göre çok daha iyi olmuş. 2 gündür hava çok sıcak. İnşallah biraz serinler” dedi.

İHA

İHA

KÖPEĞİYLE DENİZE GELDİ

Köpeğiyle denize gelen Ümran Bayrak, “Havalar çok sıcak o yüzden köpeğimi de alıp geldim. Köpeğim şu an denize pek girmiyor. Alışınca gireceğini düşünüyorum. Köpeğimi Şubat ayında sahiplendim. Eski sahibi denize girmeyi sevdiğini söylemişti. İlk kez birlikte denize geldik” dedi.

İHA

İHA

YÜZLERCE ANTALYALI SAHİLLERE KOŞTU

Arkadaşıyla sahilde tavla oynayan Selahattin Yılmaz ise 2006 yılında İzmir'den Antalya'ya geldiğini belirterek, “Arkadaşımla birlikte sürekli Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz. Emekli olduğumuz için yapacak başka işimiz yok. Bugün tavla ve bir deste de kağıtla geldik” diye konuştu. İHA

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