Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da 6 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

android-time 21:30 21 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Antalya'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Akseki – Seydişehir Karayolu üzerinde Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine giden Hasan Yılmaz idaresindeki 31 AB 780 plakalı araç, karşı istikametten gelen Hasan Şimşek idaresindeki 06 FT 9981 plakalı araç ve Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakalı araç ile çarpıştı.

FOTO: İHA- Antalya'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

FOTO: İHA- Antalya'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Yağış yağan bölgede kazanın hemen akabinde yine aynı güzergahta ilerleyen 3 araç da kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, araçlarda bulunan Serkan Kahveci, Sibel Genç Kahveci, Oğulcan Kahveci, Hatice Evlialioğlu, Nurcan Yılmaz, Deniz Özgü Yılmaz, Yaren Özge Yılmaz, Elif Şimşek, Serpil Şimşek, Metin Mermer ve Tolga Akyol isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları ise ambulanslarla Seydişehir ve Akseki'deki hastanelere kaldırıldı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Son güncelleme: android-time 21:4221.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar