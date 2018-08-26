Antalya’da anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde doktor olduğu öğrenilen bir kadın ile 17 yaşındaki oğlu, evde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde yazlık evi bulunan Gülşen Bulut’tan haber alamayan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 58 yaşındaki anne Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki oğlu Uğur Bulut'un tüfekle vurulduğunu belirledi.

Olay yerindeki ilk incelemelerde, Uğur Bulut’un anne Gülşen Bulut’u 3 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olaya ilişkin cinayet şüphesiyle de çalışma başlatıldı.

AİLE YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay sırasında baba Mehmet Bulut ile ailenin diğer çocuğu Ozan Bulut’un evde bulunmadığı öğrenildi. Anne Gülşen Bulut’un Manavgat’ta bir diyaliz merkezinde doktor, Uğur Bulut’un lise öğrenci olduğu kaydedildi.

Öte yandan, olayı haber alan ve olay yerine gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlunun cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA