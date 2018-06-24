Antalya’da çuvalların taşınması sırasında gerginlik

Antalya Adliyesi'ne oyların çuvallarla taşınması sırasında, CHP'liler, görevliler ve polisler arasında gerginlik meydana geldi. Oyları taşıyan bazı görevlilerin yanında polis olmasına tepki gösteren CHP'lier görevlilerin, adliyenin içine girmesinin doğru olmadığını belirterek, bir süre görevlileri durdurdu

CHP’li bir grup, oyları taşıyan bazı görevlilerin yanında polis olmadığını görünce tepki gösterdi. CHP’liler, yanlarında polis olmayan görevlilerin, adliyenin içine girmesinin doğru olmadığını belirterek, bir süre görevlileri durdurdu. Bu kişilerin getirdiği oyların taşındığı çuvalların tutanak altına alınmasını isteyen CHP’liler, görevliler ve polisler arasında gerginlik çıktı. CHP’liler, ‘Hak hukuk, adalet’ ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları attı. Adliyeye gelen CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ile milletvekili adayları Vahap Tuncer ve Nusret Bayar, adliye önündeki kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri, olayların büyümemesi için önlem aldı.

PET ŞİŞE İSABET EDEN POLİS BAYILDI

Kalabalığın artması üzerine adliye önündeki yol, trafiğe kapandı. CHP’liler, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP aleyhinde slogan attı. Kısa süre sonra AKP’liler ve MHP’liler adliye önüne geldi. Çevik kuvvet ekipleri, iki grubun arasına girerek, olayların büyümesini önledi. AK Parti’liler ve MHP’liler de Erdoğan ile Bahçeli lehine slogan attı. Kısa süre sonra sözlü sataşmanın ardından taraflar, birbirine pet şişe fırlattı. Pet şişelerden birinin isabet ettiği çevik kuvvet polisi baygınlık geçirdi. Polis memuruna olay yerinde müdahale edilirken, gruplar birbirinden uzaklaştırıldı.

ANTALYA, (DHA)