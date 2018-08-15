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Antalya’da korkunç cinayet! ‘Babamı öldürmüşler, benim üzerime atacaklar’

Antalya kan donduran cinayet haberiyle sarsıldı. İddiaya göre 60 yaşındaki babasıyla tartışan ardından da boğazını kesen S.D. adlı şahıs, cinayet büro ekipleri tarafından Kepez ilçesinde bulunan bir çay bahçesinde yakalandı. Öte yandan S.D.'nin Mersin’deki bir yakınını arayıp 'Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar' dediği öğrenildi.

android-time 00:21 15 Ağustos 2018
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Antalya kan donduran cinayet haberiyle sarsıldı. İddiaya göre 60 yaşındaki babasıyla tartışan ardından da boğazını kesen S.D. adlı şahıs, cinayet büro ekipleri tarafından Kepez ilçesinde bulunan bir çay bahçesinde yakalandı. Öte yandan S.D.'nin Mersin’deki bir yakınını arayıp 'Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar' dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce Mersin'den Antalya'ya taşınan 60 yaşındaki Hüseyin Doğru, oğlu Ali Doğru ile Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Antkoop Büyükada Sitesi'nde bir daire kiraladı.

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İddiaya göre maddi konular nedeniyle diğer oğlu 37 yaşındaki S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, Ali Doğru ile başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.'nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesi'ndeki dairesine geldi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ

Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., babası Hüseyin Doğru'yu kafasına defalarca vurarak darp edip boğazını kesti. İddiaya göre ağır yaralanan babasını evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

“BABAMI EVE GİREN BİRİSİ ÖLDÜRMÜŞ”

Bu sırada S.D. Mersin'deki bir yakınını arayıp “Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar” diyerek yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI

Eve gelen sağlık ekipleri Doğru'nun yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine polis S.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen S.D., yaklaşık 1 saat sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çay bahçesinde Cinayet Büro ekipleri tarafından çay içerken yakalandı. Gözaltına alınan S.D. sorgulanmak Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra Hüseyin Doğru'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.  İHA

Son güncelleme: android-time 03:0015.08.2018
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