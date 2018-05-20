Antalya’da korkutan orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Aksu Çalkaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen bir sebepten dolayı öğlen 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

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HAVADAN DESTEK GELDİ

Çevredeki ev ve iş yerlerine sirayet etmesi söz konusu olan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 arazöz, 2 iş makinesi, 1 helikopter ile 1 su tankeri müdahalede bulunarak, yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Öte yandan, araç trafiğine kapatılan Milli Egemenlik Caddesi tekrar trafiğe açılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. İHA