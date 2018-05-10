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Antalya’da minibüs otel servisine arkadan çarptı: 3 ölü

Antalya’nın Kemer ilçesi’nde minibüsün arkadan çarptığı otel servisinin devrilmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayda minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

android-time 17:24 10 Mayıs 2018
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Antalya’da minibüs otel servisine arkadan çarptı: 3 ölü
Antalya’nın Kemer ilçesi’nde minibüsün arkadan çarptığı otel servisinin devrilmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayda minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda M.Ç. yönetimindeki 03 EV 023 plakalı minibüs yol ortasındaki bariyerlere çarparak, Osman Köse yönetimindeki içinde otel çalışanlarının bulunduğu 07 C 8203 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kaza sonrası servis midibüsü orta refüje doğru yan bir şekilde devrilirken, minibüs ise yol kenarına savruldu. Kazada otel servis midibüsünde yer alan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Burcu Aslan’da kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Kazada yine servis midibüsü içerisinde yer alan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri midibüs çevresinde inceleme başlattı.

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Öte yandan Demircioğlu ve Aybüke'nin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla adli tıp morguna kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan minibüs şoförü M.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA

ANTALYA'NIN KEMER İLÇESİ'NDE MİNİBÜSÜN ARKADAN ÇARPTIĞI OTEL SERVİSİNİN DEVRİLMESİ NEDENİYLE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI. OLAYDA MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİ’NDE MİNİBÜSÜN ARKADAN ÇARPTIĞI OTEL SERVİSİNİN DEVRİLMESİ NEDENİYLE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI. OLAYDA MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.

 

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Son güncelleme: android-time 19:0810.05.2018
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