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Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi Alakır Barajı mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm alanın yandığı yangına bir yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz, bir dözerle müdahale edildi

android-time 11:05 15 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi Alakır Barajı mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm alanın yandığı yangına bir yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz, bir dözerle müdahale edildi

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.

AA

AA

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİ ALAKIR ÇAYI YAKINLARINDA ORMAN YANGINI ÇIKTI.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİ ALAKIR ÇAYI YAKINLARINDA ORMAN YANGINI ÇIKTI.

İHA

İHA

DHA

Son güncelleme: android-time 12:0615.08.2018
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