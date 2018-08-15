Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi Alakır Barajı mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm alanın yandığı yangına bir yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz, bir dözerle müdahale edildi
Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi Alakır Barajı mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm alanın yandığı yangına bir yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz, bir dözerle müdahale edildi
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.
AA
ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİ ALAKIR ÇAYI YAKINLARINDA ORMAN YANGINI ÇIKTI.