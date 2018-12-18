Antalya’da rekor! 26 senedir ilk defa…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne 24 saatte 490,8 kilo yağış düştüğünü, bunun da rekor olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyünde 1131 metre rakımlı tepede kurulu bulanan MGM Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun (OMGİ) ölçüm sonuçlarına göre 24 saatte metrekareye 490,8 kilo yağış düştü. Dün ölçülen 490,8 kilo yağış, bugüne kadar Türkiye’de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı oldu. Bu rakam 1992 yılında Marmaris’te 24 saatte kaydedilen 466 kiloluk yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdi. İLGİLİ HABER İstanbul havasını da vuracak! Kar, yağmur, fırtına! Meteoroloji'den son açıklama...

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