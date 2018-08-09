Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da tur midibüsü ve otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 19'u İsrailli turist, 21 kişi yaralandı.

android-time 23:43 9 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 19'u İsrailli turist, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında meydana geldi.

İLGİLİ HABERAdıyaman'da dehşete düşüren kazaAdıyaman'da dehşete düşüren kaza

Manavgat´tan Antalya´ya giden Ahmet Çetin´in kullandığı 07 LG 248 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Gündoğdu Kavşağı’nda Ahmet Özbaş´ın kullandığı 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada tur midibüsündeki 19 İsrailli ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3´ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. DHA

Son güncelleme: android-time 23:5509.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar