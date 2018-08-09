Antalya’da tur midibüsü ve otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında meydana geldi.
Manavgat´tan Antalya´ya giden Ahmet Çetin´in kullandığı 07 LG 248 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Gündoğdu Kavşağı’nda Ahmet Özbaş´ın kullandığı 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada tur midibüsündeki 19 İsrailli ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3´ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle D-400 karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. DHA