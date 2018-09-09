Antalya’daki düğün takılarına nafaka haczi! Eski eş konuştu

Antalya'da nafaka ödemediği gerekçesiyle eski eşinin düğününde takılara haciz işlemi uygulatan Semra Ç, mağdur kadınların sesi olmak için böyle bir yolu tercih ettiğini söyledi.

Semra Ç, boşanmış birçok annenin, benzer sıkıntıları yaşadığını ama seslerini çıkartamadıklarını söyledi…

Eski eşiyle ayrılalı yaklaşık 3,5 yıl, resmi olarak boşanalı da 2 yıl geçtiğini anlatan Semra Ç, “Nafaka, tazminat ve şirketimi kapatırken ona verdiğim bedeller belirlendi. Bunların tahsilatı istendi kendisinden çünkü benim bir çocuğum var ve onun geleceğini sağlamak zorundaydım” dedi.

Babası görmeye gelmediği için kızının psikolojisinin bozulduğunu, buna rağmen eski eşi Mert T’ye kızını göstermediği iddiasının doğru olmadığını savunan Semra Ç, şöyle konuştu:

“Kendisine telefonlar açtık, ortak arkadaşlarımız devreye girdi ama kızını görmek istemeyen kendisiydi. Kızımın soyismini değiştirme davası açınca bunu sistemden gördükten sonra herkese bir açıklama yapmak zorunda kaldığı için ‘Kızımı benden kaçırıyor.’ demeye başladı. Nafaka iptal davası açtı ve kaybetti, sonra kızını görme gününde icra memurları ve polislerle evimize geldi. Pedagog raporlarıyla karşı dava açtık çünkü uzun süre sonra polislerle evladını görmeye gelmesinin kızımın psikolojisini olumsuz etkileyeceğini söyledik.

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Kızımı istemediği böyle bir durumla kesinlikle muhatap etmem, bir cezası varsa da razıyım.”

Kendisi gibi benzer sorunlar yaşayan anneler olduğunu dile getiren Semra Ç, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar konuyu taşıyacağını söyledi.

Eski eşinin “Nafakayı ödemiyor olsaydım beni 3 ay içinde cezaevine atarlardı.” dediğini belirten Semra Ç, “Bu konuda da yasal bir açıklık var. Devlet, ‘3 ay boyunca nafakayı ödemezsen seni cezalandırırım.’ diyor ama karşı taraf gidip nafaka iptal davası açıyor ve böylece zaman kazanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Olay çıksın, gündem olalım istemedim”

İkinci üniversite olarak hukuk okuduğunu ve yaşadığı olay nedeniyle yaptığı araştırma sonucu düğüne haciz işlemi uygulanabileceğini öğrendiğini belirten Semra Ç, “Düğünde olay çıksın, gündem olalım diye böyle bir eylemde bulunmadık. Derdimiz para veya altın değil. Sadece var olan haklarımızı sonuna kadar korumak istiyoruz. ‘Haklarımızı biliyoruz ve sonuna kadar uygulayacağız.’ demek istedim. Böylece mağdur kadınların sesi olmaya çalıştım.” şeklinde konuştu.

Eski eşinin iddia ettiği gibi düğünü sabote etmek gibi bir niyetinin olmadığını savunan Semra Ç, avukatından nikah töreninin sona ermesinin ardından haciz işlemenin uygulanmasını istediğini kaydetti.

Haciz memurları düğüne gitti

Semra Ç, 7 yıl kadar evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu araç kiralama şirketi sahibi Mert T’nin nafakasını ödemediği iddiasıyla yasal yollara başvurmuş ve eski eşinin dün akşamki düğünü öncesi 50 bin liralık nafaka parasının alınması için icra işlemi başlatmıştı.

‘ALTINLARIN ÇALINDIĞI İDDİASI’

Haciz memurları ve alacaklı tarafın avukatı, damada takılacak para ve altınları haczetmek amacıyla düğünün yapılacağı Döşemealtı ilçesindeki salona gitmiş, haciz memurlarının icra işlemini tamamlamak için takı kesesini istemesi üzerine düğün sahipleri takıların çalındığını öne sürmüştü.

Memurlar sadece 103 lira 95 kuruşluk haciz işlemi yapabilmiş, bunun üzerine alacaklı tarafın avukatı ve haciz memurları, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

AA