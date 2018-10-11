Antalyalı Pazarcı: Domates 6 lira, pahalı olunca daha iyi satıyorum

Son günlerde fiyatı en çok konuşulan ve sofraların başköşesinden inmeyen domatesin Antalya’da pazarlarda fiyatı 6 TL’ye kadar çıktı. Antalya’da örtü altı tarımın merkezleri arasında bulunan ve her yıl milyonlarca ton domates yetiştirilen Aksu ilçesinde domates pazarda 6 TL'den alıcı buluyor. Antalya Merkez Toptancı halinde domatesin toptan satış fiyatı 4 TL. İstanbul'da domates fiyatı ise büyük marketlerde 6-7 TL arasında değişiyor.

Antalya’da domates sezonu henüz başlamazken 20 yıldır pazarcılık yapan 57 yaşındaki Hediye Yılmaz, son günlerde fiyatı artan domates ile ilgili, “Alan da memnun satan da memnun. Pahalı olunca daha iyi satılıyor. Ucuz olsa kimse domatesi beğenmiyor” diye konuştu.

Örtü altı tarımın önemli merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca domates üreten Aksu ilçesinde pazarlarda tezgahlarda yerini her zaman dolduran domates daha çok yüksek kesim yayla olarak tabir edilen alanlardan getiriliyor. 57 yaşındaki pazarcı esnafı Hediye “Yılmaz, “Pazarcılık mesleğine ufaktan başladım. Daha sonra tezgahımı büyüttüm. 2 tane çalışanım var. Pazardan memnunum. 6 TL'ye domates satıyorum. Domatesi alan da memnun satan da memnun. Sıkıntı yok. Hayatta ikinci el ürünü tezgahıma koymam. Şu an Antalya'da domates yok, ondan domates pahalı satılıyor. İlaç, gübre çok pahalandı” dedi.

BİR ŞEY PAHALI OLUNCA DAHA İYİ SATILIYOR!

Bir ürünün pahalı olduğu zaman daha iyi satıldığını savunan Yılmaz, “Bir şey pahalı olunca daha iyi satılıyor. Domatese 2 TL desem alıcı karıştıra karıştıra 3-4 kilogram alıyor. Adam şimdi 5 kilogram alıyor 30 TL verip çekip gidiyor. Sabah saat 5'te kalkarım. Herkes hale gider ürün almak için. Her istediğim ürünü buluyorum, bazen de telefon ile ayırttırıyorum. 5'de hale gidiyorum. 8'de pazara geliyorum. Haftada elimde 7-8 bin TL para dönüyor” diye konuştu.

İHA