Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’yı yasa boğan kaza

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü, Cemil Öztürk ve Ezgi Soydinç ise ağır yaralandı.

android-time 21:40 8 Haziran 2018
Haberler Gündem
Antalya’yı yasa boğan kaza
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü, Cemil Öztürk ve Ezgi Soydinç ise ağır yaralandı.

Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiindeki kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Korkuteli’nden Antalya’ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan’ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

NİŞANLI ÇİFT KAZA KURBANI

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı olan Serap Tek Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ise ambulanslarla Antalya’daki hastanelere gönderildi. Yaralılardan Ezgi Soydinç’in 9 aylık hamile olduğu belirtildi. Her iki yaralının hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:4108.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar