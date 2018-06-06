AÖF sınav sonuçları erişime açıldı mı? 2018 AÖF final sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor…

AÖF final sınavları 10 gün önce gerçekleşti. Öğrenciler soru ve cevapların açıklanmasının ardından AÖF sınav sonuçlarını bekliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Tahminlere göre bugün açıklanması bekleniyor.

Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin ter döktüğü AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF sonuçları bekleniyor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında çaba harcayan binlerce öğrenci emeklerinin karşılıklarını alıp alamadıklarını merakla araştırıyor ve AÖF sonuçlarını merak ediyor. AÖF final sınavı sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki linkte olacak.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

2018 AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri 2. dönem final sınavlarına girdiler ancak sınav sonuçları hala açıklanmadı. Bu AÖF sınav sonuçları ile öğrenciler 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem harf notlarını öğrenecekler.

Sonuçlar, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını resmi olarak açıklamasa da, sınavdan 10 gün sonra açıklaması bekleniliyor. AÖF final sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.