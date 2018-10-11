AÖL ek sınavı soru ve cevapları yayında! 8 dönem üzeri AÖL öğrencilerinin merakla beklediği sorular…

AÖL ek sınavı soru ve cevaplarının yayınlanmasıyla sınavda ter döken öğrenciler, AÖL ek sınavındaki durumlarını kontrol edebilecek. AÖL'den mezun olmayan öğrencilere yönelik düzenlenen sınavın soruları ve cevap anahtarı, adaylar tarafından sorgulanabilecek. İşte AÖL ek sınav soru ve cevap detayları...

AÖL’den mezun olmayan öğrencilere yönelik düzenlenen sınavın soruları ve cevapları yayınlandı. AÖL ek sınav soru ve cevaplarını kontrol eden adaylar sınav başarılarını resmi sonuçlardan önce tespit edebilecek. Aşağıdaki linkler üzerinden AÖL ek sınav soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. Peki sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak?

AÖL EK SINAV SORU VE CEVAPLARI (1. OTURUM)

AÖL EK SINAV SORU VE CEVAPLARI (2. OTURUM)

AÖL EK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce açık lise öğrencisinin mezun olmak için katılım sağladıkları AÖL ek sınavı 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum dahil 32 il merkezinde gerçekleştirilen AÖL bütünleme sınavı adı ile de geçen sınavın hemen ardından sonuç tarihi sorgulanmaya başlandı. MEB tarafından AÖL ek sınav tarihine ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl baz alınarak sınav sonrasını takip eden bir ay içerisine açıklanması üzerinde duruluyor. Buna göre 2018 AÖL ek sınavının 6-9 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı iş yoğunluğu ve benzeri sebepler ile erken yahut geç açıklanması söz konusu olabilir. Sınav sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

AÖL DİPLOMASI NEREDEN, NASIL ALINIR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL diploma alma süreci şu şekilde izah edilmiştir;

Mezuniyete hak kazanan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri diplomalarını sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezlerinden alabilecekler. Bulunduğunuz ildeki koordinatörlüğün nerede olduğunu AÖL internet sayfasından öğrenebilemektesiniz.