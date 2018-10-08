AÖL kayıt yenileme için son saatler… AÖL kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılacak?

AÖL öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri için çok kısıtlı bir süre kaldı. AÖL kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ilerleyeceğini merakla araştırıyor. İşte AÖL kayıt yenileme ücreti ve detayları...

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini henüz yapmamış olan öğrenciler için ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik. Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli nedenlerle lise eğitimini tamamlamayan vatandaşlara açıktan okuyarak mezun olma imkanı tanıyor. AÖL kayıt yenileme için verilen zaman daralıyor.

AÖL KAYIT YENİLEME İÇİN SON SAATLER

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı. Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşuyor.. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorunda.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

*2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.) ,

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

*AÖL ilk kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru şeklinde yapılıyor.

*Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorunda.

*Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

*İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.