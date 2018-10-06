AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli nedenlerle lise eğitimini tamamlamayan vatandaşlara açıktan okuyarak mezun olma imkanı tanıyor. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini henüz yapmamış olan öğrenciler için ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik. İşte AÖL kayıt işlemleri hakkında ayrıntılar...

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı. Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşuyor.. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorunda.

Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı donuk, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşüyor. Silik durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutuluyor ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

*AÖL ilk kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru şeklinde yapılıyor.

*Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorunda.

*2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

*Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

*İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.