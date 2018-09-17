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Apart otelin camından atladığı iddia edilen genç kız davasında yeni gelişme

Samsun’da otelin balkonundan atlayarak intihar ettiği zannedilen genç kızın ölümüyle ilgili polis, savcının talimatı doğrultusunda 6 kişiyi yeniden gözaltına aldı.

android-time 19:41 17 Eylül 2018
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Apart otelin camından atladığı iddia edilen genç kız davasında yeni gelişme
Samsun’da otelin balkonundan atlayarak intihar ettiği zannedilen genç kızın ölümüyle ilgili polis, savcının talimatı doğrultusunda 6 kişiyi yeniden gözaltına aldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bir otelde Haziran ayında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Deniz’in (21) kendini otelin üçüncü katın balkonundan aşağıya atarak intihar ettiği ileri sürüldü.

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CİNAYET ŞÜPHESİ VAR

Yüzüstü yere düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi sırasında genç kızın kafasının arkasından darbe aldığının ortaya çıkması cinayet şüphesine neden oldu. Soruşturmayı yürütün savcı, olayla ilgili aralarında otel çalışanlarının da yer aldığı 6 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, şüphelilerin çelişkili ifadelerinin ardından yeniden gözaltına alınmalarına karar verdi. Bunun üzerine 6 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı üzerine polis tarafından serbest bırakılırken, O.K. (43) ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İHA

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