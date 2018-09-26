Apartmanın girişinde ipte asılı kedi bulundu

Tokat Turhal ilçe merkezindeki 108 Evler Mahallesi’nde öğrenciler, sabah okula giderken ara sokakta bulunan bir apartmanın girişinde boğazından iple asılmış kediyi gördü.
Binadan sarkan bir ipe asılı olarak bulunan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından indirildi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öğrencilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Turhal Belediyesi ekipleri, cansız kediyi bulunduğu yerden alarak götürdü. Polis ekipleri de, kediyi asan kişi ya da kişilerin bulunması için çevrede çalışma başlattı. DHA
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