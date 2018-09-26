Apartmanın girişinde ipte asılı kedi bulundu

Hayvanlara yönelik eziyetlerin önüne bir türlü geçilemiyor. Vahşetin yaşandığı il bu kez Tokat oldu. Turhal ilçesinde bir apartmanın girişine boynundan iple asılarak öldürülmüş kedi bulundu. İhbar üzerine polis, kediyi asan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tokat Turhal ilçe merkezindeki 108 Evler Mahallesi’nde öğrenciler, sabah okula giderken ara sokakta bulunan bir apartmanın girişinde boğazından iple asılmış kediyi gördü. İLGİLİ HABER Kediye tecavüz davasında indirimsiz 3 yıl hapis cezası Binadan sarkan bir ipe asılı olarak bulunan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından indirildi. POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI Öğrencilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Turhal Belediyesi ekipleri, cansız kediyi bulunduğu yerden alarak götürdü. Polis ekipleri de, kediyi asan kişi ya da kişilerin bulunması için çevrede çalışma başlattı. DHA İLGİLİ HABER Ön ayakları kesilen kedi tedaviye alındı

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