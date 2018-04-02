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Araç takip sistemi devreye girdi, kontak kapatan hafriyatçılar döküm sahasında açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Araç Takip Sistemi (ATS), bugün uygulanmaya başlandı. Sistemin yüksek cezalar ve güzergâh sınırlaması getirdiğini söyleyen hafriyat kamyoncuları, kontak kapattı. Şile'de bulunan Sahilköy Döküm Sahası'nda buluşan kamyonculara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Boş döküm sahası havadan da görüntülendi.

android-time 17:48 2 Nisan 2018
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Araç takip sistemi devreye girdi, kontak kapatan hafriyatçılar döküm sahasında açıklama yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Araç Takip Sistemi (ATS), bugün uygulanmaya başlandı. Sistemin yüksek cezalar ve güzergâh sınırlaması getirdiğini söyleyen hafriyat kamyoncuları, kontak kapattı. Şile'de bulunan Sahilköy Döküm Sahası'nda buluşan kamyonculara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Boş döküm sahası havadan da görüntülendi.

İstanbul Nakliyeciler ve Hafriyatçılar Derneği  (İSNAKHAFDER), İBB’nin yeni uygulamaya koyduğu ATS’nin güzergâh dışına çıkıldığında kesilen cezalara tepki göstermek için kontak kapattı. Şile’deki Sahilköy Döküm Sahası’na buluşan kamyoncular, burada bir açıklama yaptı.

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DERNEK YÖNETİCİSİ: RESMİ BİR CEVAP ALAMADIK

İSNAKHAFDER Genel Koordinatörü Hüseyin Ünal, “Uzun süren görüşmeler sonrasında masa başında alınan kararların sahada yer olmadığı anlaşıldığı halde, anlaşılmayan bir sebeple ayak diretildiğine tanık olduk. Sabırla ve kararlılıkla isteklerimizi ve sorunlarımızın çözümü için çalışmalarımızı sürdürdük. Sorunların çok önemli bir kısmının çözüme kavuşturulacağına dair sözlü cevaplar almamıza rağmen bugüne kadar ne yazık ki yürürlüğe konulan somut bir gelişmeye de tanık olamadık. Resmi bir cevap alamadık” dedi.

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TEKİN: KURALSIZLIK BELEDİYEDEN KAYNAKLANIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de açıklamaya destek verdi. Tekin, “2007 yılından itibaren bu meseleyle ilgili olan bir siyasetçiyim. Asıl bu işin kaymağını belediye ve belediyenin lobileri yedi. Külfet de garibanlara çıktı. Buradaki insanların yüzde 90’ı borçludur” dedi.

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Tekin, “Kamu kural koyar, koymuş olduğu kurala önce kendisi uyar. Belediye topu taca atarak ‘neyiniz varsa görün’ derse… Herkes milli servet taşıyor. Taksiti var. Maalesef kuralsızlık belediyeden kaynaklanıyor” diye konuştu.

HAFRİYAT KAMYONLARININ KONTAK KAPATMA EYLEMİ NEDENİYLE DÖKÜM SAHALARI BUGÜN BOŞ KALDI ŞİLE DE BULUNAN SAHİLKÖY DÖKÜM SAHASININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ.

HAFRİYAT KAMYONLARININ KONTAK KAPATMA EYLEMİ NEDENİYLE DÖKÜM SAHALARI BUGÜN BOŞ KALDI ŞİLE DE BULUNAN SAHİLKÖY DÖKÜM SAHASININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ.

Hafriyatçılar da yaptığı açıklamada, yüksek cezalardan şikayetçi olduklarını söylediler.

DHA

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