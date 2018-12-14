Aracı alev alev yandı, canını zor kurtardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü, kendini son anda dışarı atarak canını zor kurtardı. Yanan otomobil ise çevredeki esnaf tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gölcük Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Yiğit yönetimindeki 34 PR 9800 plakalı otomobilin, seyir halendeyken henüz bilinmeyen nedenle motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

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Durumu fark eden sürücü Yiğit, otomobili kenara çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, çevredeki esnaf ise yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek, yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA