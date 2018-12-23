Arama motorları kaç aşamada bilgiyi bulur? 23 Aralık Hadi ipucu sorusu

Her akşam olduğu gibi Hadi bu akşam da kazandırmaya devam ediyor. Hadi bu akşam 20.30'da soruları doğru cevaplayana 30 bin lira ödül verecek. Bu akşamki ipucu sorusu teknolojiden geliyor. 23 Aralık Hadi ipucu sorusu: Arama motorları kaç aşamada bilgiyi bulur? İşte ayrıntılar...

Hadi bu akşam Türkiye’nin arama motoru olan Yaani'nin katkılarıyla 20.30'da yayınlanacak. Ödül Yaani'den 30 bin lira! Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı: “Bugünkü ipucumuz internetin uçsuz bucaksız bilgi denizinde boğulmamızı önleyen arama motorlarından geliyor.Bu akıllı bilgisayar programları sorduğumuz sorulara cevap verebilmek için belli aşamalardan geçer. Peki arama motorları kaç aşamada bilgiyi bulur? İşte ayrıntılar…

ARAMA MOTORLARI KAÇ AŞAMADA BİLGİLİYİ BULUR?

CEVAP: 3 AŞAMADA

ARAMA MOTORLARI NASIL ÇALIŞIR?

Standart bir arama motoru temel olarak 3 aşamada çalışır:

Web robotu, arama motoru için web sayfalarını bulur, tarar ve içerikleri ile birlikte arama motorunun dizinine yani veri tabanına kayıt eder.

Arama motoru kullanıcısı, arama motorunun kullanıcı ara yüzünde (Örneğin: https://www.google.com.tr/) ihtiyaç duyduğu şeyle ilgili anahtar kelime girerek arama yapar.

Arama motoru, kullanıcının aradığı anahtar kelime ile ilgili olan web sayfalarını filtreler, sıralama faktörlerine en uygun olan sayfa en üstte yer alacak şekilde sıralar.

Bir internet kullanıcısının ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyi içeren tüm web sayfalarını kendi imkanları ile bulması neredeyse imkansızdır. Eğer bulabilse bile hangisinin en iyi olduğuna karar vermek için hepsini tek tek değerlendirmesi mümkün olmayacaktır.

Bu yüzden arama motorları tüm bu işlemleri şaşırtıcı hızlarda ve doğrulukta yapmaktadır. İnternet kullanıcılarının tek yapması gereken arama motoruna aradıkları şeylerle ilgili anahtar kelimeler yani tüyolar vererek arama yapmaktır.