Arda Turan neden bu kadar öfkeli?

Uzman Klinik Psikolog İrem Erdinç, Arda Turan'ı analiz etti. Futbolcu Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin’e saldırmasını ‘kontrolsüz öfke’ olarak nitelendiren İrem Erdinç ‘Futbolda eski başarıyı gösterememek ve sık sık eleştiri almak endişe ve korku yaratır. Bu durum da zamanla öfke patlamasına dönüşebilir’ dedi. Erdinç, bu olayı ve kişisel nedenlerini masaya yatırdı... İşte bu konudaki yorumları.

Nazan DOĞANER HALICI

– Bir kişi neden saldırgan davranır?

Erken çocukluk döneminde maruz kalınan zor yaşam olayları, çocukluk döneminde zorbalığa maruz kalmak, anne ile olan ilişkinin kalitesi ve bağlanma özellikleri bu çevresel faktörlerdendir. Kişinin ani yaşam değişimleri, başarısızlık, hacizlerde gördüğümüz maddi kayıplar kadar, kısa süre içinde zengin ve şöhret olmak da kişinin psikolojisini ve davranışlarını etkiler. Genetik faktörler çevresel faktörlerle etkileştiği zaman davranış örüntüleri oluşur ve tüm insanlarda evrensel bir şekilde görülür. Bu faktörlerin hepsi bir arada kişinin davranışlarını yönlendirme, karar verme ve sonuçlarını değerlendirme yeteneğini belirler.

ALKOL KULLANIMI SIK GÖRÜLÜR

– Alkolün rolü nedir?

Alkol kullanımının davranışlar üzerine olan etkisi, alınan miktara, kişinin altta yatan psikolojik özelliklerine, içinde bulunulan ortama göre değişebilir.

– Ünlüler davranış sorunları açısından risk altında mıdır?

– Ünlü kişilerde kaçınma, bazen depresyon gibi içe kapanma durumları, alkol kullanımı gibi durumları daha sık görebiliyoruz. Sporcular da yine hem göz önünde olmak hem de işleri gereği, maçlardaki performans beklentileri, takım değişimleri, transfer durumları gibi faktörler ile sürekli bir stres altındalar. Bu stres de onların öfke yönetimi, kendi iç dünyalarını dengeleme becerisi gibi durumları etkilemekte. Özellikle sporcular dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu açısından daha yüksek risk altında ve mutlaka değerlendirilmeli. Çocukluktan itibaren aşırı hareketli olma ile başlayan erişkin dönemde dürtüsel ve fevri davranışlar ile giden bu durumun nörobiyolojik temelleri kanıtlanmıştır ve başarılı olarak tedavi edilebilmektedir.

– Ne zaman psikolojik destek alınmalı?

Zamanlama ne kadar erken ise o kadar iyi ve faydalı. Koruyucu ruh sağlığı olarak bilinen ve henüz bir olumsuzluk ile sonuçlanmadan alınan destek çok önemli. Kişinin baş etme becerilerinin artırılması, duygularını düzenleme, öfkesini doğru bir şekilde kontrol etme becerisin çalışılması öncelikli hedefler olabilir. Bu destek baştan alınamasa bile sonrasında da yardım alınmalı. Psikiyatriste veya psikoloğa gitmek bir tabu olmamalı.

Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

– Kişi kendi öfkesini tetikleyen durumları bilmeli, yoğunluğunun farkına varmalıdır.

– Kişi kendi kendini sakinleştirmenin yollarını bilmeli ve uygulamalıdır.

– Öfkeli olduğunuz an da nefes kontrolünüzü düzenleyin ve derin nefes alın.

– Kişi kendisini kontrol etme konusunda kararlı olmalıdır. Şiddete yönelik saldırgan davranışlar bir çözüm değildir, bunu unutmayalım.

– Kişi kendisine zaman tanımalı, öfkeli olduğu ortamdan uzaklaşmaya çalışmalıdır.

– Çevreniz o anda öfkeli olduğunuzu bilebilir. Bu yüzden öfke duygusu zarar verici davranışlara yol açabilir. Sonuçları kötü olabilir.

– Öfke duygusunu bir kenara bırakmayı başardığınız an bol bol gülmeye çalışın, çözümü başka bir çerçeveden arayın ve sakinliğinizi yönetin.