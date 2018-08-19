Arefe günü bankalar, eczaneler, PTT açık mı? 20 Ağustos Pazartesi bnakalar saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı için çok kısa bir süre kaldı ve vatnadaşlar Kurban Bayramı öncesinde bazı sorulara cevap arıyor. Arefe günü bankada, eczanede, postanede işi olanlar, arefe günü resmi kurumların açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Arefe günü idari tatil ilan edildi ve birçok kurum çalışmayacak bazıları ise öğlene kadar hizmet verecek. İşte arefe günü bankalar, eczaneler açık mı sorusunun cevabı...

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 21 Ağustos Salı günü kutlanacak olan bu önemli gün öncesi vatandaşlar bazı sorulara cevap arıyor. “Arefe günü eczaneler açık mı?” “Bayram arefesi PTT ve bankalar açık mı?” soruları bunlar arasında en çok merak edilenler. İşte cevaplar…

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü idari tatil ilan edildiği için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Konu hakkında İstanbul Eczacı Odası’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 20 Ağustos 2018 arife günü idari tatil ilan edilmiştir. “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”in 34. maddesi “Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.” şeklindedir.

Buna göre;

20 Ağustos Pazartesi günü sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczanelerimiz kapalı olacaktır.

AREFE GÜNÜ BANKALAR VE PTT AÇIK MI?

20 Ağustos Pazartesi günü vatandaşlar bankacılık işlemlerini 12:30’a kadar gerçekleştirebilecekler. Arefe Günü olması nedeniyle banakalar öğlene kadar hizmet verecek. Bu durum PTT için de geçerli. 20 Ağustos Salı günü PTT’de öğlen molasına kadar hizmet verecek.