Kurban Bayramı başladı. Vatandaşlar 20 Ağustos Pazartesi arefe günü hangi kurumlar açık merak ediyor. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ve haftasonları ile birleşmesi sonucu hükümet arefe günü için de idari izin uygulayarak bayram tatilini 9 güne çıkardı. Peki arefe günü eczaneler, bankalar ve PTT açık mı? İşte ayrıntılar...

20 Ağustos Pazartesi arefe günü… Bugün hükümet tarafından tatil ilan edildiği için resmi kurumlar kapalı olacak. Peki arefe günü bankalar ve PTT’ler açık mı? Banka işlerini uzun bayram tatilinden önce halletmek isteyenlere iyi haber çünkü vatandaşlar bankacılık işlemlerini 12:30'a kadar gerçekleştirebilecekler.Ve bu PTT işlemleri için de geçerli olacak.

Arefe günü idari tatil ilan edildiği için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Konu hakkında İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklama şu şekilde; “31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 20 Ağustos 2018 arife günü idari tatil ilan edilmiştir. “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”in 34. maddesi “Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.”şeklindedir.