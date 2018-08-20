Arefe günü eczaneler, PTT ve bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar çalışacak?

Kurban Bayramı'nın arefe gününde bankalar açık mı, arefe günü postaneler ve eczaneler çalışıyor mu gibi sorular vatandaşlarca merakla araştırılıyor. Peki, arefe günü bankalar ve PTT çalışıyor mu, açık mı olacak? Arefe günü eczaneler açık mı?” “Bayram arefesi PTT ve bankalar açık mı?” soruları bunlar arasında en çok merak edilenler. İşte cevaplar…

Kurban Bayramı’nın arefe günü olması dolayısıyla bankalar ve PTT çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce kişi, internet üzerinden konunun detaylarını sorguluyor. Merakla araştırılan konular arasında ise arefe gününde bankalar açık mı sorusu yer alıyor. Peki, arefe günü bankalar ve PTT çalışıyor mu, açık mı olacak? İşte arefe gününde bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşların merakla araştırdıkları sorular…

AREFE GÜNÜ PTT VE BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefe gününde bankada işlem yapacak olan vatandaşlar için 12.30’a kadar işlem sağlanabilecek. 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 12.30’dan sonra tüm bankalar tatile girecek. Bayram sonuna kadar işlem yapılamayacak. Bankalar gibi PTT'ler de arefe günü öğlen saatlerine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Saat 12:30'dan itibaren kapatılan PTT'ler bir sonraki pazartesi gününe kadar işlem yapmayacak.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü idari tatil ilan edildiği için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Konu hakkında İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 20 Ağustos 2018 arife günü idari tatil ilan edilmiştir. “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”in 34. maddesi “Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.” şeklindedir.

Buna göre;

20 Ağustos Pazartesi günü sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczanelerimiz kapalı olacaktır.