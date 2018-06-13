Arefe günü ve bayramda PTT, noter, bankalar, hastaneler ve eczaneler açık mı?

İşlerini son ana bırakanlar PTT, noter, bankalar, hastaneler arefe günü ve bayramda açık mı sorusunun cevabını Google üzerinden araştırıyor. Ramazan Bayramı, resmi tatil kabul edildiği için birçok kurum kapalı olacak. Ancak arefe günü bazı kurumlar yarım gün çalışacak. Peki arefe günü ve bayramda PTT, noter, bankalar, hastaneler ve eczaneler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar arefe günü ve bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak. İşlerini yetiştirmek isteyenlerin sabah erkenden harekete geçmesi gerekiyor. Arefe günü (14 Haziran Perşembe) bankalar, PTT’ler, noterler öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlemler yapılabilecek, öğleden sonra resmi tatile girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Ramazan Bayramı olması nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle bu tarihten önce işlem yapması gerekenler Perşembe günü öğlen saatine kadar işlemlerini yapmaması durumunda 18 Haziran 2018 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacak. Hastaneler, arefe günü öğlen saatine kadar açık olacak bazı hastaneler ise öğleden sonra çalışmaya devam edecek. Eczaneler ise saat 13.00’e kadar açık olacak ancak daha sonrasında nöbetçi eczaneler devreye girecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün

İDARİ İZİN SAYILACAK MI?

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ” Ramazan Bayramı’na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, “Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır.” dedi.