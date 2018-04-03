Arıcılar isyan etti: Arı olmazsa hayat da olmaz

Bursa'da yaşanan arı ölümlerinin bir benzeri de Adana'da meydana geldi. Ancak bu kez ölümlere çamur yağmasının değil bilinçsiz zirai ilaçlamanın sebep olduğu iddia edildi. 1 ay içinde onlarca kovan arıyı kaybettiklerinin söyleyen arıcılar yetkililerden yardım istedi.

Geçtiğimiz hafta başta Bursa olmak üzere çevre illerde toplu arı ölümü vakaları yaşandı. Başta çamur yağması olmak üzere çeşitli nedenler ortaya atılsa da henüz ölümlerin sebebiyle ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Bursa ve çevresi için tahlil ve araştırmalar devam ederken bir toplu arı ölüm haberi de Adana’nın Yüreğir’den geldi. Ancak burada ölümlerin faili belli: İnsan. İddiaya göre bölgede tarımla uğraşan çiftçilerin bilinçsiz ilaç kullanımı arıların ölümlerine sebep oluyor.

1 ayda arıların yarısı öldü

İlçesinde konaklayan ve gezici arıcılık yapan sosyal medya üzerinden bize ulaşan A. Rahman Alp yaşadıklarına isyan etti. Bölgeye sezon başında 150 kovanla geldiğini ifade eden Alp şu an geride 70 kovan arısı kaldığını söyledi. Yaklaşık bir aydır bölgede konakladığını ifade eden Alp bazı çiftçilerin sebze ve meyvelerde böceklenmeye karşı merdiven altı tabir edilen kaçak ilaçlar kullandığını, bazılarının ise zaman çizelgesine uymadan ilaç kullandığını iddia etti. Konuyla ilgi bir çok kez çiftçilerle görüştüklerini ancak hiç bir sonuç alamadıklarını belirten Alp “Sanırım çiftçilerimiz arı olmadan hiç bir sebze ve meyvenin olmayacağının hatta arı olmadan yaşamın olmayacağının farkında değiller. Defalarca konuştuk, anlattık çok basit tedbirlerle doğanın dengesini koruyabileceğimizi, hem arı ölümlerini durdurup hem de sebze meyve üretiminde verimliliği artırabileceğimizi ifade ettik ama hiç bir sonuç alamadık” dedi.

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Şikayetten sonra örnek alındı

İl ve İlçe Tarım müdürlükleri başta olmak üzere bir çok yere başvuru yaptığını İfade eden Alp “Bimer’e bile şikayette bulundum. Şikayetimin ardından uzmanlar geldi. Aldıkları örnekleri götürüp inceleme yaptılar. Bize arıların Nosema adlı hastalığa yakalandığını söylediler. Ancak arılarda hastalık yok. Biz bu sonuca itiraz ettik. Yeniden örnek alıp başka bir laboratuvara gönderdiler sonuçları bekliyoruz. Biz beklerken arılar da ölmeye devam ediyor. Bu sorunu yaşayan onlarca arıcı var yalnızca benim kaybım 70-80 kovan.” diye konuştu.

Çiftçiler bizimle iş biriliği yapmalı

Çiftçilerin bölgede konaklayan arıcılarla ortak çalışması gerektiğini ifade eden Alp şunları söyledi; “Elbette onlarda ürün yetiştirmek ve ailelerini geçindirmek için çaba harcıyor. Tarım ilacı kullanmak zorundalar buna bir itirazımız yok. Ancak ilaçları kullanamadan önce arılar üzerinde etkisi olup olmadığına, Bakanlık onayı olup olmadığına baksınlar. Hatta gelip bize danışsınlar. Birlikte çalışıp ortak bir nokta bulursak iki taraf için de daha sağlıklı sonuçlar elde ederiz.