Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde arının kulağının arkasından soktuğu amatör arıcı hayatını kaybetti.

android-time 10:08 3 Nisan 2018
Haberler Gündem
Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde arının kulağının arkasından soktuğu amatör arıcı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekşili Mahallesi’nde yaşayan ve amatör olarak arıcılıkla uğraşan 49 yaşındaki Şinasi Ulutaş, bir süre arkadaşıyla kovanların yanında çalıştı. Daha sonra evinin önünde çay molası veren Ulutaş'ı kulağının arkasından arı soktu. Aniden fenalaşan Şinasi Ulutaş, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ulutaş'ın cenazesi Ekşili Mezarlığında defnedildi. Ulutaş'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.
ANTALYA (İHA)

Son güncelleme: android-time 10:1003.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar