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Arızalı gemi İstanbul Boğazı’nı alarma geçirdi

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Arızalı gemiye Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.

android-time 22:35 15 Haziran 2018
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Arızalı gemi İstanbul Boğazı’nı alarma geçirdi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Arızalı gemiye Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeki Lady 80 isimli gemi, arıza nedeniyle alarm verdi. Kısa sürede Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörler gemiye müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.

 

Yaşanan olay, Nisan ayındaki dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan 38 bin 732 grostonluk “Vitaspirit” adlı gemiyi akla getirdi. 7 Nisan’da meydana gelene olayda dümeni kilitlenen Malta bandıralı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarparak büyük hasara neden olmuştu.

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KORKULAN OLMADI

Nisan ayında yaşanan kazanın ardından arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu. Korkulan olmazken gemi, Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörler tarafından Tarabya açıklarına çekilerek demirledi.  DHA

Son güncelleme: android-time 23:0015.06.2018
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