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Arkadaşının takılarını çaldı, Instagram’da paylaşım yapınca yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentine bağlı Alsancak'ta, arkadaşının kıyafet ve kıymetli takılarını çalan otel görevlisi Damla S., çaldıklarıyla Instagram'da fotoğraf paylaşınca yakayı ele verdi.

android-time 19:17 31 Ekim 2018
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Arkadaşının takılarını çaldı, Instagram’da paylaşım yapınca yakalandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentine bağlı Alsancak'ta, arkadaşının kıyafet ve kıymetli takılarını çalan otel görevlisi Damla S., çaldıklarıyla Instagram'da fotoğraf paylaşınca yakayı ele verdi.

Alsancak’taki bir otelde çalışan Damla S., iddiaya göre iş arkadaşı A.A.’nın kaldığı lojmana gizlice girdi. Damla S, A.A.'ya ait 4 bin 200 TL değerindeki iki saati, kolye, elbise, parfüm, çanta ve takı setini çaldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Damla S., daha sonra, çaldığı eşyalarla sosyal medya platformu Instagram’da paylaşımlarda bulundu. Damla S.’nin paylaşımları üzerine polise giden takıların sahibi A.A., arkadaşından şikayetçi oldu. Girne polisi de Damla S.’yi kaldığı evde gözaltına aldı. Girne’de nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı. Damla S. arkadaşından çaldığı elbise hariç tüm eşya da sahibine teslim edildi. DHA

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