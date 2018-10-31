Arkadaşının takılarını çaldı, Instagram’da paylaşım yapınca yakalandı

Alsancak’taki bir otelde çalışan Damla S., iddiaya göre iş arkadaşı A.A.’nın kaldığı lojmana gizlice girdi. Damla S, A.A.'ya ait 4 bin 200 TL değerindeki iki saati, kolye, elbise, parfüm, çanta ve takı setini çaldı.
GÖZALTINA ALINDI
Damla S., daha sonra, çaldığı eşyalarla sosyal medya platformu Instagram’da paylaşımlarda bulundu. Damla S.’nin paylaşımları üzerine polise giden takıların sahibi A.A., arkadaşından şikayetçi oldu. Girne polisi de Damla S.’yi kaldığı evde gözaltına aldı. Girne’de nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı. Damla S. arkadaşından çaldığı elbise hariç tüm eşya da sahibine teslim edildi. DHA
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.