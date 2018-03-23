Arşivden çıkan video MHP’yi sarstı 

MHP’nin son kongresinde listeye alınmayan, eski Genel Başkan yardımcısı ve Ankara milletvekili Şefkat Çetin’in, 10 Ağustos 2014’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden 5 ay önceki bir videosu, sosyal medyayı salladı.

Çetin, 21 Mart 2014'de Fransa'da katıldığı toplantıda ‘'Ülkücü hareket bünyesinden Cumhurbaşkanı çıkaramayacak mı? Milliyetçi-ülkücü hareket siyasi iktidar olamayacak mı? Niye kendimizi birilerini desteklemek gibi aciz, yeteneksiz, vasıfsız, öz güvenini kaybetmiş insanlar durumuna soktuk?'' diye soruyor.

OKUYAN'DAN TEPKİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın, “Günaydın Şefkat Efendi” diye eleştirdiği videoda, MHP'nin uzun yıllar Teşkilat Başkanlığı yapan Çetin şu ifadeleri kullanıyor:

“Biz Türk milletinin bağrından çıktık. Türk milletinin sevgi ve güvenini kazandık, ağır bedeller ödedik. Milliyetçi-ülkücü hareketin bünyesinde cumhurbaşkanı çıkaramayacak mıyız? Milliyetçi-ülkücü hareketin bünyesinde siyasi iktidar olamayacak mıyız? Niye kendimizi birilerini desteklemek gibi aciz, yeteneksiz, vasıfsız, öz güvenini kaybetmiş insanlar durumuna soktuk. Onların bizden ne fazlalığı var? Milliyetçi-ülkücü hareketin lideri dürüst devlet adamı olarak göğsümüzü gere gere savunduğumuz liderimiz Cumhurbaşkanı olabilecek, samimiyete, öz güvene sahip değil mi?”