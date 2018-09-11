Asansör faciası davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

İstanbul Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014'te eski Ali Sami Yen Stadı’nın yerine yapılan Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında gerçekleşen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda(TOKİ) görevli olan 6 kişinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davaya ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Üç kişiden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, sanık TOKİ çalışanlarına dosyada yer alan iddialara ilişkin herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği belirtildi.

İstanbul 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya “Görevleri sırasında görev gereklerine aykırı davranarak kişi mağduriyetine ve kamu zararına neden olarak görevlerini kötüye kullandıkları” iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Zühal Dalkılıç, Niyazi Özdemir, Ömer Caniklioğlu, Mehmet Rıfat Çağal, Temel Emrah Bıyıkoğlu ile dönemin TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı olan Aliseydi Karaoğlu katılmadı.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme hakimi, dosyada yer alan “Yüklenici firmaya 31 Aralık 2014’e kadar tapu devir işlemleri için süre tanındığı”, “Tapunun devri için 31 Aralık 2014’e kadar yükleniciye süre tanınarak inşaatı yapan şirket için yapı denetiminde muafiyet sağlandığı”, “Tapu devrinin yapılması suretiyle, yüklenicinin vergi ve harç muafiyetinden faydalanmasının sağlandığı”, “Tapu devrinin geç yapılması suretiyle inşaata kamu yararına binaen 24 saat çalışma izni çıkarılmasına neden olduğu”, “İşin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı hükümlere göre yapılıp yapılmadığı konusunda müşavirlik hizmeti sunan TOKİ İstanbul 4 No’lu Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın etkin ve etkili müşavirlik hizmeti sunmadığı, söz konusu hizmeti 2014 yılı içinde ciddi şekilde aksattığı” yönündeki iddialara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı.

BİLİRKİŞİ: HERHANGİ BİR SORUMLULUK ATFEDİLEMEZ

24 sayfalık raporda, mahkeme tarafından sorulan hususlara ilişkin, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu, TOKİ 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı Niyazi Özdemir, TOKİ görevlileri Ömer Caniklioğlu, Temel Emrah Bıyıklıoğlu, Zuhal Dalkılıç ve M. Rıfat Çağal’a herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği belirtildi.

“BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA BERAAT KARARI VERİLSİN”

Duruşmada hazır bulunan sanık vekilleri bilirkişi raporu doğrultusunda müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

SÜRE TALEP ETTİ

Müşteki vekillerinden Yıdız İmrek ise raporu henüz inceleyemediklerini belirterek beyandda bulunmak üzere süre istedi. Mahkeme, davaya ilişkin beyanlarını hazırlaması için müşteki vekillerinden Yıldız İmrek'e süre vererek duruşmayı erteledi.

ANA DAVADA 9 SANIĞA 60 BİN TL PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

İstanbul Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014’te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporuna göre kusurlu sayılan 9 sanığın, “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Mahkeme, bu cezanın sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olayda tali kusurlu sayılmaları gerekçesiyle günlüğü 20 liradan olmak üzere toplam 60 bin 800’er lira adli para cezasına çevirmişti.