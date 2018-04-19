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Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

İstanbul Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

android-time 00:11 19 Nisan 2018
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İstanbul Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

Olay, Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi’inde meydana geldi. Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6’ıncı katındaki evlerine çıkma için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Asansör 6’ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 00:1719.04.2018
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