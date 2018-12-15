Asgari ücret 2019’da ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantıları yapılmaya devam ederken, vatandaşl "asgari ücret ne kadar olacak" sorusuna yanıt arıyor. Toplamda dört kez yapılacak asgari ücret toplantısının ilk ikisi tamamlandı. Peki üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

2019 yılına yaklaşırken milyonlarca vatandaşın aklında “Asgari ücret ne kadar olacak” sorusu eksik olmuyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.Peki üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman? Türk-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istiyor. Peki 2019’da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret hakkında ilk detaylar…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 1300 TL iken ortalama dolar kuruyla 2016 senesinde 430 dolar yapıyordu. Bugün ise asgari ücret 1603 TL. 430 dolar bugünün dolar kuru ile 2.270 TL yapıyor. Bugün asgari ücretlinin 430 dolar seviyesini yakalayabilmesi için 664 TL zam alması gerekiyor. Fakat komisyondan çıkacak sonuç henüz bilinmiyor.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu toplantısına işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılım sağladı. Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli de yer aldı. Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.

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ÜÇÜNCÜ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 4 kez gerçekleştirilen asgari ücret toplantısının ilk ikisi tamamlandı. Üçüncü toplantının gelecek hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Son toplantı ise aralığın son haftasında bakanlığın ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek.